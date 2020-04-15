ضبط 1039 زجاجة خمور مهربة في مخزن بالنزهة..شاهد





تمكنت أجهزة حي النزهة من ضبط 1039 زجاجة خمور متنوعة الأنواع والأحجام داخل مخزن بجراج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن المخزن والعرض على نيابة الشئون التجارية لاتخاذ اللازم.





جاء ذلك اطار الحملة المكبرة التى تقوم بها محافظة القاهرة لفتح الجراجات المغلقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تبين للأجهزة التنفيذية بحى النزهة أثناء اتخاذ اجراءات فتح الجراج الكائن فى 56 شارع أحمد زكى تقاطع مظهر عاشور بالنزهة الجديدة استغلاله كمخزن للخمور المهربة .



