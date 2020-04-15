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محافظات

ضبط 1039 زجاجة خمور مهربة في مخزن بالنزهة..شاهد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال

تمكنت أجهزة حي النزهة من ضبط 1039 زجاجة خمور متنوعة الأنواع والأحجام داخل مخزن بجراج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن المخزن والعرض على نيابة الشئون التجارية لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك اطار الحملة المكبرة التى تقوم بها محافظة القاهرة لفتح الجراجات المغلقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تبين للأجهزة التنفيذية بحى النزهة أثناء اتخاذ اجراءات فتح الجراج الكائن فى 56 شارع أحمد زكى تقاطع مظهر عاشور بالنزهة الجديدة استغلاله كمخزن للخمور المهربة .

وأكد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى فتح الجراجات واستخدامها فى الغرض المخصصة من أجله كمكان لانتظار السيارات  لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة ، مع المرور الدورى للتأكد من عدم استغلالها مرة اخرى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .
ضبط 1039 زجاجة خمور مهربة في مخزن بالنزهة..شاهد
ضبط 1039 زجاجة خمور مهربة في مخزن بالنزهة..شاهد
ضبط 1039 زجاجة خمور مهربة في مخزن بالنزهة..شاهد
ضبط 1039 زجاجة خمور مهربة في مخزن بالنزهة..شاهد
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