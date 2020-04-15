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أخبار البلد

التعقيم مستمر.. وزارة النقل : قطارات السكة الحديد نقلت ٣٦٠ ألف راكب أمس

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:55 م
وزير النقل
وزير النقل
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حمادة خطاب

أكدت وزارة النقل، أن عدد ركاب السكة الحديد بلغ أمس الثلاثاء  360.788 راكبا عبر تشغيل 703 قطارات بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة حيث تم نقل 125.074 راكبا عبر قطاع المسافات الطويلة و235.714 راكبا عبر قطاع المسافات القصيرة.


كانت هيئة السكة الحديد قد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

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