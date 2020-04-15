فتحي سار على الدرب.. نجوم الإسماعيلي شوكة في حلق جماهير الأهلي





وكان نادي بيراميدز قد أعلن قبل يومين، عن إتمامه التعاقد مع الظهير الأيمن للنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، ليبدأ تجربته الجديدة، بداية من الموسم المقبل، بعد فشل مفاوضات التجديد من قبل إدارة الأهلي.





ويعد أحمد فتحي واحدًا من نجوم الإسماعيلي المتوافدين على كتيبة النادي الأهلي منذ انطلاق القرن الجديد، بداية من انضمام خالد بيبو، ومن بعده سلسلة من النجوم أبرزهم عماد النحاس ومحمد بركات وسيد معوض وإسلام الشاطر وشريف عبدالفضيل وأحمد حسن وعمرو السولية ومسعد عوض وعبدالله السعيد، ووصولًا إلى المدافع محمود متولي.









لاعبو الإسماعيلي، دائمًا ما سببوا المتاعب للنادي الأهلي ومجالس إدارته المتعاقبة وجماهيره، سواء عند التعاقد معه وما يتبعه من أزمات، أو حتى عند الرحيل، حيث رفض الكثير منهم ختام مشواره رفقة المارد الأحمر وأبرزهم عبدالله السعيد وأحمد حجازي وأخيرًا أحمد فتحي.









لاعبون قرروا الرحيل عن الأهلي









بدأت موجة الرحيل عن الأهلي من لاعبي الإسماعيلي، بالصقر أحمد حسن الذي خاض 3 مواسم رفقة الكتيبة الحمراء، قبل أن ينتقل إلى الزمالك عقب ثورة يناير، ليتبعه أحمد حجازي بعد ذلك في 2016، والذي قرر خوض غمار تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي، رفقة نادي وست بروميتش ألبيون.









الأزمة الحقيقة، بدأت عندما قرر عبدالله السعيد المنضم للنادي الأهلي في 2011، مغادرة الفريق والتوقيع للغريم التقليدي نادي الزمالك، ليتم تجميده لفترة قبل بيعه لنادي أهلي جدة السعودي، وهو نفس موقف الأخير أحمد فتحي، الذي فضل الانضمام لفريق بيراميدز 3 مواسم مقابل 51 مليون جنيهًا، بدلًا من التجديد للقلعة الحمراء.









لاعبون تركهم الأهلي









على عكس اللاعبين السابقين، قرر النادي الأهلي الاستغناء على عدد من اللاعبين المنضمين من قلعة الدراويش رغم تألقهم رفقة الكتيبة الحمراء، وأبرزهم خالد بيبو المنضم إلى الأهلي في 2001 وبطل رواية 6/1 الشهيرة عام 2002، والذي رحل عن صفوف الأهلي في 2005 إلى بتروجت، قبل أن يتبعه إسلام الشاطر في عام 2008 والذي انتقل إلى صفوف حرس الحدود ثم بتروجت، قبل الاعتزال.









الأمر ذاته تكرر مع اللاعب محمد عبدالله الذي لم تنجح تجربته رفقة الأهلي، ومن بعده شريف عبدالفضيل، الذي عاد إلى بيته عام 2015، قبل إنهاء مسيرته عام 2017، وهو نفس الحال بالنسبة للحارس مسعد عوض واللاعب أحمد خيري، وحتى الغاني جون أنتوي.









عدد قليل من لاعبي الإسماعيلي، استطاعوا خطب ود جماهير الأهلي والصمود معهم حتى النهاية وإعلان تعليق الحذاء، وأبرزهم الثلاثي محمد بركات وسيد معوض وعماد النحاس، والذين حظوا بحب جماهير الأحمر حتى بعد الاعتزال، بالإضافة إلى لاعبي الفريق الحاليين محمود متولي وعمرو السولية، اللذين مازالا يرتديان القميص الأحمر.





انتهت رحلة الجوكر أحمد فتحي رفقة النادي الأهلي، ليتوقف القطار بعد السير طيلة 13 عامًا ماضية، عقب انضمام اللاعب إلى كتيبة القلعة الحمراء في نهاية 2007.