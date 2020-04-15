نوال الزغبي تتألق باللون الأسود.. شاهد





علقت نوال على الصورة قائلة: في بعض الأحيان يكون من الجيد الجلوس بمفردي والاسترخاء وعدم التحدث إلى أي شخص.





ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى:





الوحيدة الي كل ماتكبر تصغر





يلهوي ع جمالك





قمر جدا





وحققت أغنية "القوية" لنوال الزغبي، 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتان للصوتيات، والمرئيات، على يوتيوب.





اغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.





نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بلوك بسيط.