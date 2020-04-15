نوال الزغبي تتألق باللون الأسود.. شاهد

نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بلوك بسيط.
علقت نوال على الصورة قائلة: في بعض الأحيان يكون من الجيد الجلوس بمفردي والاسترخاء وعدم التحدث إلى أي شخص.
ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى:
الوحيدة الي كل ماتكبر تصغر
يلهوي ع جمالك
قمر جدا
وحققت أغنية "القوية" لنوال الزغبي، 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتان للصوتيات، والمرئيات، على يوتيوب.
اغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.