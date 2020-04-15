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فن

نوال الزغبي تتألق باللون الأسود.. شاهد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بلوك بسيط.

علقت نوال على الصورة قائلة: في بعض الأحيان يكون من الجيد الجلوس بمفردي والاسترخاء وعدم التحدث إلى أي شخص.

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى: 

الوحيدة الي كل ماتكبر تصغر

يلهوي ع جمالك 

قمر جدا 

وحققت أغنية "القوية" لنوال الزغبي، 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتان للصوتيات، والمرئيات، على يوتيوب.

اغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور. 


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