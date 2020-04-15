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رياضة

جالطة سراي التركي يتمسك بالتعاقد مع تريزيجيه بدلا من نجم تشيلسي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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أحمد هاني

اقترب الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا الإنجليزي، من العودة مجددا لصفوف الدوري التركي من بوابة كبير أسطنبول نادي جالطة سراي .

وقال موقع "فاناتك" التركي أن جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه في الصيف المقبل بنظام الإعارة لمدة عام مع نية الشراء بشكل نهائي في صيف 2021.

ويفضل مدرب جالطة سراي التعاقد مع تريزيجيه عن الإسباني بيدرو لاعب تشيلسي، وذلك بسبب التجربة السيئة مع الكولومبي فالكاو .

حيث قال المدرب فاتح تريم عن اختياره لـ تريزيجيه حسب الصحيفة: "سنستثمر في المستقبل وليس في الماضي".

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