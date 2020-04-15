أحمد موسى يناقش مقال نيوتن ويعنف كاتبه على الهواء.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن جريدة المصري اليوم قامت بنشر مقال تحت عمود " نيوتن" وطرح الاستاذ نيوتن فكرة لا يتقبلها أحد.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أنه سيناقش ما تم كتابته بكل هدوء.





وأكد موسى المقال يتحدث سيناء تعيين حاكم لسيناء، ويكون حاكم مختلف ويكون مثل الرئيس ويكون مدة ولايته 6 سنوات.





وأوضح: أن المقال يقول أن حاكم سيناء يكون متعاقد، ولم يحدد كاتب المقال:" هل يتم انتخاب هذا الحاكم .. وما هى الطريقة التى سيتولى بها الحكم".





ولفت: إلى أن كاتب المقال طالب بميزانية مختلفة عن ميزانية الدولة، وليس لها علاقة بالدولة.

وأشار: إلى أن كاتب المقال يريد وزير مالية منفصلا عن ميزانية الدولة، وكل شئ منعزل عن الدولة، ولكن سيناء يكون وزير الخارجية والدفاع كما هو".





ولفت إلى أن كاتب المقال قال إن من يعلق عليه يكون شخصا سيئ النية لمناقشته الموضوع، لم يعطى أى شخص حرية التعبير عن رأيه فيما كتب".





وأشار إلى أن ما نشر لا يليق أن يكتب فى أى جريدة مصرية، وسيناء خط أحمر والعالم كله يعلم أن سيناء أمن قومى وكل يوم بندفع شهداء عشان سيناء.





وأوضح أن هذه الأفكار التى تطرح الآن تم طرحها أيام الإخوان وأنفعل قائلا: لن يحدث ".

ووجه رسالة لـ كاتب المقال قائلا: "حضرتك عايش فى مصر ولا خارج مصر، حضرتك رحت سيناء ولا عايش بره مصر".

وتابع: "الكلام اللى مكتوب عن أن سيناء ملعب مفتوح كلام عيب، لافتا إلى أنه ذهب فى جولة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ سيناء ولـ جبل الحلال".





واستكمل: " سيناء ليست مهجورة ولن تكون جرداء، وهناك مشروعات كثيرة تمت فى سيناء".

وأكد: " الباشا اللى بيتكلم، عرفنى اللي هيتولى سيناء هيوقف الإرهاب ازاي، مضيفا أنه لن يتم أى عملية إرهابية فى سيناء خلال فترة معينة وهي فترة حكم الإخوان".





وأوضح أن كاتب المقال يريد بتنفيذ التجربة فى سيناء و ويتم استقلال سيناء عن الوطن، وبعد ذلك يتم تنفيذها فى محافظات أخرى".

وتابع:" هل كاتب المقال يريد تغيير الدستور ويكون هناك اقاليم مستقلة.. ويقسم الدولة".

وتساءل :" لماذا تطرح هذه الأفكار حاليًا ولم تطرح فى عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك".





وانفعل:" المصري اليوم فيه إخوان وعنده ناس من 6 أبريل ياريت يا نيوتن تكتب لنا روشتة للقضاء على الإرهاب فى سيناء وتكتب مقال عن كده".