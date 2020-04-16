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فن

شاهد.. أول رد من أحمد فهمي بعد هجوم محمد رمضان

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:16 ص
أحمد فهمى ومحمد رمضان
أحمد فهمى ومحمد رمضان
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أحمد إبراهيم
علق الفنان احمد فهمى على أزمته مع الفنان محمد رمضان بعد توجيه انتقادات إلى الأخير في حلقة سابقة من برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق الأسبوع الماضي، ثم تلقى هجوما من محمد رمضان عليه، وهو ما أثار حالة من الجدل في الفترة الأخيرة


وفي أول رد، قال احمد فهمى فى مداخلة جديدة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" أثناء استضافة الفنان بيومي فؤاد، "لم أقصد الإساءة لمحمد رمضان، وأن ما حدث أننى اعترضت على وصف نفسه بـ"نمبر وان"، وأنا مازلت عند موقفي". 


وأضاف احمد فهمى "هناك عدد من الممثلين الذين سبقوا محمد رمضان ولهم تاريخ كبير فى عالم التمثيل، ولا يمكن أن نغفلهم، ونقول إن رمضان نمبر وان، مثل أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد حلمى".
 

وأوضح أحمد فهمى "محمد رمضان ممثل موهوب، وأتمنى أن يحقق نجاحا كبيرا فى مسيرته الفنية، ولكن لا يمكن أن نغفل التاريخ ومن سبقوه فى المهنة". 


وأخيرا قال أحمد فهمى مخاطبا محمد رمضان "مبروك على مسلسلك الجديد "البرنس" ورمضان كريم يا محمد".

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