شاهد.. أول رد من أحمد فهمي بعد هجوم محمد رمضان

علق الفنان

على أزمته مع الفنان

بعد توجيه انتقادات إلى الأخير في حلقة سابقة من برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق الأسبوع الماضي، ثم

تلقى هجوما من

عليه

، وهو ما أثار حالة من الجدل في الفترة الأخيرة

.