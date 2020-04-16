تعرف على أماكن توزيع معاشات تكافل وكرامة في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن الإدارة العامة لبريد مطروح ستبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة للسادة أرباب المعاشات بدءا من يوم السبت القادم 18 أبريل.





وأضاف أنه سيتم الصرف وفق قواعد تم تجهيزها حسب السن ونوع المعاش من خلال 18 مكتبا بريديا على مستوى المحافظة بالإضافة إلى 7 مدارس ومعاهد أزهرية لاستقبال المواطنين والتيسير عليهم مع منع أى صور للتزاحم وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأوضح إبراهيم الشافعي مدير منطقة بريد مطروح أنه سيتم الصرف وفقا للقواعد التالية:





أولا/ معاشات كرامة: تصرف بدءا من يوم السبت القادم لحاملى الفيزا الخضراء ممن هم أكبر من ٦٥ سنة، حيث يتم الصرف يومى السبت والأحد ١٨و١٩ أبريل.





ثانيا/ معاشات تكافل: تصرف بدءا من يوم الثلاثاء القادم لحاملى الفيزا الزرقاء ممن هم أقل من ٦٥ سنة، حيث يتم الصرف يومى ٢١ و٢٢ أبريل، وذلك من جميع المكاتب البريدية التابعة لمنطقة بريد مطروح وهى:

مكتب بريد مطروح الرئيسي، مكتب بريد مطروح الفرعى، مكتب بريد علم الروم، مكتب بريد القصر، مكتب بريد أم الرخم، مكتب بريد حى الشروق، مكتب بريد سيوة، مكتب بريد رأس الحكمة، مكتب بريد الضبعة، مكتب بريد سيدى عبد الرحمن، مكتب بريد العلمين، مكتب بريد جلال، مكتب بريد فوكه، مكتب بريد الجفيرة، مكتب بريد زاوية العوام، مكتب بريد السلوم، مكتب بريد برانى الرئيسي، ومكتب بريد النجيلة.



