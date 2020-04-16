رد صادم من كورينثيانز بشأن ضم لاعب النصر السعودي





وكان النادي البرازيلي قد سعى لضم جوليانو خلال فترة الأنتقالات الشتوية الماضية ولكن إدارة النصر قد رفضت التفريط في اللاعب بناء على طلب من روي فيتوريا المدير الفني للفريق لحاجته الماسة للاعب.





وحسب بعض التقارير البرازيلية فإن نادي سانتوس كان يريد ضم اللعب ولكن الشرط الجزائي الكبير في عقده والذي يقدر ب10 ملايين يورو قد حال دون إتمام الصفقة.





وعن ضم كورينثيانز البرازيلي للاعب فقد صرح مصدر مسؤل بالنادي بأنه ليس الوقت المناسب للحديث عن إبرام أي صفقات فالناس تموت في الشوارع بسبب فيروس كورونا وأنه أمر مستبعد في الوقت الحالي التفاوض مع جوليانو.





يذكر أن رئيس نادي النصر صفوان السويكت يسعى لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي الموسم المقبل لضمان الحفاظ على أحد أهم أعمدة الفريق في الوقت الحالي .

أشارت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي كورينثيانز البرازيلي بضم لاعب خط وسط نادي النصر السعودي جوليانو دي باولا بفترة الأنتقالات الصيفية المقبلة بناء على توصية من المدير الفني للفريق البرازيلي تياجو نونيس.