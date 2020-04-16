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ديني

مخططات الإخوان الإرهابية لنشر الفتنة باسم الدين .. خالد الجندي يكشفها

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:17 م
مخططات الاخوان الإرهابية
مخططات الاخوان الإرهابية لنشر الفتنة باسم الدين
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محمد شحتة
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانسياق وراء مخططات الجماعات الإرهابية التى تسعى من خلالها لإسقاط الوطن ونشر الفتن والفوضى، مضيفا: "فى لعب تحريضى من مرتزقة الدين بمحاولة دغدغة مشاعر الناس باسم الدين".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الاخوان الإرهابيين مش عاوزين الخير للبلد، عاوزين الناس تتخنق، فيقولك بيقفلوا المساجد عشان الناس متصليش، ومفيش كورونا ولا وباء ولا حاجة، قوله الكنائس، وكل المصالح وقفت عشان الصالح العام، اللى عاوز يصلى فى اى مكان".

من جانبه، حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من الرسائل الخفية والدوافع الخبيثة التي حملها المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان حول وباء كورونا، الذي عقد يوم الأحد في تركيا تحت عنوان "التعاون والمشاركة فريضة"، مؤكدًا أن المؤتمر سعى في المقام الأول إلى غسل يد الجماعة من الدماء والعنف والإرهاب تجاه المجتمع المصري وتصوير الأمر وكأنه خلاف سياسي يمكن تنحيته لمواجهة وباء كورونا.

وأضاف المرصد أن المؤتمر الصحفي قد أكد استمرار نهج الجماعة في المراوغة والمداهنة في لغة خطابات الجماعة الموجهة للداخل المصري، فبالرغم من أن ظاهر خطاب الجماعة في المؤتمر يؤكد على تجاوز الخلافات لكنه حمل بين ثناياه لغة التحريض ونشر الشائعات والتشكيك في دور مؤسسات الدولة لمواجهة وباء كورونا.

وشدد المرصد على أن هذا المؤتمر يعبر عن الدور الموازي للدولة المصرية الذي تحاول الجماعة لعبه بشتى الطرق، فبعد خلق مجتمع موازي وأسرة موازية وجماعة موازية، يسعى التنظيم ليحل محل الدولة في كيان موازٍ، وبدلًا من أن تعلن الجماعة التوبة والمراجعة لكل جرائمها في حق الدولة والمجتمع، تسعى لترسيخ نظرتها الاستعلائية، عبر تهميش دور مؤسسات الدولة، والاستعلاء على مؤسسات الدولة والمجتمع، ويسعى خطابها لتأكيد نزعتها ورغبتها الدءوبة في الترويج بأنها "قائدة للمجتمع والدولة معًا"، وأكد المرصد على أن الجماعة تسعى إلى استغلال وباء كورونا لتحقيق عدة أهداف خاصة بالجماعة، وأولها هو تشويه جهود الدولة والمجتمع في مواجهة الوباء، والتشكيك في قدرات وإمكانات المؤسسات الوطنية على مواجهة الوباء، وذلك عبر نشر مجموعة من الشائعات والأكاذيب عبر منابرها في تركيا.

وتابع المرصد أن الجماعة التي عملت على تهريب الأموال وتخريب الاقتصاد خلال السنوات الماضية تسعى من خلال خطاب خادع لتقديم رؤية اقتصادية في مواجهة الوباء وهي رؤية أقل مما تقوم به الدولة ومؤسساتها في مواجهة الوباء، مما يؤكد على أن مؤتمر الجماعة أجوف لا يقدم جديدًا ولا يمتلك رؤية خاصة، ولكنه استمرار للعقلية الاستعلائية التي تحكم الجماعة منذ عقود عبر مفهوم "أستاذية العالم"، وهو المفهوم الذي تشرعن عبره الجماعة العديد من الجرائم والأعمال العنيفة والإرهابية بدعوى أنها لتحقيق مصلحة العالم.
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