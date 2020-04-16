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سيارات

أودي تكشف عن سيارتها الجديدة بخاصية الركن الذاتي

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت شركة أودي الألمانية على أول اختبار سيارة صنفها الكثير من الخبراء أنها من أجمل السيارات الكهربائية أو أكثر أناقة.


تسمى هذه السيارة Q4 e-tron  اعتمدت هذه السيارة على العددي من المميزات في هي سيارة دفع رباعي اثبتت جدارتها وقوتها.


وتتمير هذه السيارة بأنظمة ألكتورنية متطورة فهي تساعد نفسها على الركن الذاتي دون تدخل من السائق وتعتمد على كاميرات وحساسات ترسد محيط الهيكل  بالكامل.


كما زودت هذه السيارة بزوج من المحركات الكهربائية بعزك يبلغ 300 حصان فيمكنها من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كيلو متر.


وحصلت السيارة على بطارية متطورة فيه باستطاعتها 82 كيلو واط تكفيها لقطع مسافع 450 كيلو بالشحنة الواحدة ويمكن شحنها 80 % من سعة البطارية.


 وحتى الان لم تعلن أودي عن السعر الذي ستطرح به هذه السيارة، لكنها كانت قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها ستطرح في الأسواق في النصف الأول من العام الجاري.

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