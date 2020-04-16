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أخبار العالم

إيفانكا ترامب تخرق إجراءات الإغلاق وتحتفل بعيد الفصح

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشف مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن سفر ابنة الرئيس الامريكي إيفانكا ترامب مع عائلتها من واشنطن إلى بيدمينستر، بنيو جيرسي، الأسبوع الماضي للاحتفال بعيد الفصح.

ووفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية فإن سفر إيفانكا ترامب وعائلتها إلى نيوجيرسي خرق واضح لتعليمات السلطات بوقف التحركات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقال مسئول بالبيت الأبيض إلى شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "احتفلت إيفانكا - مع عائلتها المباشرة - بعيد الفصح في منشأة مغلقة تعتبر منزل عائلة، لم يكن سفرها مختلفًا عما كانت تسافر إليه". 

وتطبق السلطات الأمريكية إجراءات الإعلاق التام في الولايات كلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 
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