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أخبار البلد

عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:07 م
أعمال تعقيم الشحن
أعمال تعقيم الشحن
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نورهان خفاجي

تواصل شركة مطار القاهرة للشحن الجوي، عملها في استقبال البضائع ومستلزمات الإنتاج، في إطار استمرار رحلات الشحن الجوى الغير متأثر بقرار الحكومة المصرية، بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.


وتجري شركة مطار القاهرة للشحن الجوي، أعمال تعقيم بشكل دوري، على المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات الشحن للبضائع، فى إطار تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) ، حيث تقوم فرق الطب الوقائي بتعقيم مخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام والساحة الخارجية وصالات المناولة والشحن والتفريغ  والحاويات.


وبحسب توجيهات وزارة الطيران المدني، لجميع شركات الطيران المصرية سواء الركاب أو الشحن الجوي، يتم إجراء عمليات تعقيم  شاملة  للطائرات الشحن الجوى فور عودة كل رحلة بضائع بداية من قمرة القيادة ومنظومة التكييف والتهوية ودورات المياة وبطن الطائرة بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج فضلًا عن تعقيم الحاويات وجميع مشتملات الشحنات القادمة باستخدام مواد تعقيم وتطهير فعالة وآمنة.


جدير بالذكر أن مطار القاهرة الدولى، استقبل فجر اليوم الخميس، طائرة صينية تحمل شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية، وهي هدية من الشعب الصينى للشعب المصرى، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتولت شركة القاهرة للشحن الجوي أعمال استلام وتخزين الشحنة.

عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
عمليات تعقيم وتطهير داخل شركة مطار القاهرة للشحن وسط استقبال البضائع.. صور
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