زحام شديد في ميدان الجيزة قبل بدء حظر التجول‬‎.. فيديو

شهد ميدان الجيزة مساء اليوم، قبل حظر التجول بنحو ساعة، زحامًا شديدًا من السيارات وتجاهل المواطنين قرارات منظمة الصحة من عدم التجمعات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة للحفاظ على سلامة الجميع للحد من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





يستمر حظر التجول من ٨ مساء حتى ٦ صباحا يوميا، وتم تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، ولحماية المواطنين من أي أخطار قد يتعرضون لها.





وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال مؤتمر صحفي.





تضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا وبدأ تطبيقها من الأربعاء الماضى ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين إضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق كافة المحال التجارية من الخامسة مساء إلى السادسة صباحا.



