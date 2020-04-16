رسميًا .. الاتحاد الإيطالي يلغي بطولات الشباب لكرة القدم بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم، عن إلغاء الموسم الحالى ، لعدد من بطولات الشباب والسيدات، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب ما أقره الاتحاد الإيطالي تم إلغاء جميع دوريات الشباب فى بطولات السيدات، بجانب إلغاء الدوريات على مستوى الرجال، من سن 15 حتى 18 عاما.

وقد أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.