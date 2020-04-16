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رياضة

رسميًا .. الاتحاد الإيطالي يلغي بطولات الشباب لكرة القدم بسبب كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:39 م
صدى البلد
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أحمد هاني

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم، عن إلغاء الموسم الحالى ، لعدد من بطولات الشباب والسيدات، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب ما أقره الاتحاد الإيطالي تم إلغاء جميع دوريات الشباب فى بطولات السيدات، بجانب إلغاء الدوريات على مستوى الرجال، من سن 15 حتى 18 عاما.

وقد أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.


ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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