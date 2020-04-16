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مرأة

بجيب قصيرة.. رضوي الشربيني بإطلالة ناعمة تبرز أنوثتها

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.

وظهرت بها رضوى الشربينى،ببلوزة باللون الأبيض وجيبة حمراء قصيرة أبرز جمالها ورشاقتها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربينى فى الماكياج على الأيلاينر الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى أبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيط تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وكتبت رضوي علي الصورة " انا بحاول اعمل فيها واحده ست🤣...hope U liked today’s look
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