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رياضة

مدرب الزمالك السابق: أحمد فتحي خسر الأهلي وجماهيره.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:03 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
قال محمد صلاح نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق إن أحمد فتحي خسر كثيرا عقب إتخاذ قراره بالرحيل عن الأهلي نهاية هذا الموسم.

وأضاف مدرب الزمالك السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن لاعب الأهلي خسر جميع جماهير القلعة الحمراء بعد هذا القرار.

وأضاف :"خروجه بهذا الشكل من النادي الذ حقق معه الكثير من البطولات والألقاب لا يليق بتاريخه".

وأشار صلاح إلى أن  إلى أن جماهير الأهلي لن تنسى هذه الواقعة تمامًا خاصة وأنه كان كابتن الفريق في الفترة الاخيرة.
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