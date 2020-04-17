د. أسامة أبو زيد يكتب: محاكمة نيوتن!

في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا جبارة من أجل محاربة الإرهاب..وحماية الشعب من الوباء الذي اجتاح العالم "فيروس كورونا"نجد أن هناك من يحاول أن يشتت الدولة ويحاول زعزعة الاستقرار ..ما كتبه نيوتن دياب في جريدة نيوتن المصري اليوم يعتبر تعدي فكر علي مخططات استقرار الدولة.





طالب نيوتن من الآخر أن تكون سيناء جزء بعيد عن بلدنا ..أو بالعربي "مستعمرة"خاصة بحاكم له صلاحيات كبري .





نسي هذا النيوتن الممنوع من السفر أن مصر حاربت من أجل اعادة سيناء كاملة للخريطة المصرية.





ونسي أنه ما زال إلى الآن تخرج ارواح طاهرة لشهداء أبرياء من رجال الجيش الباسل والشرطة المخلصة بسبب براثن الإرهاب .





من يحاول تقسيم بلدنا يعتبر خائن لأعظم الأمم ولا يصح أن يكون موجودا علي أرض الوطن ..وكان لابد من المحاسبة والمحاكمة بتهمة الخيانة.





لن تنال الأفكار الهدامة المستوردة اليهودية من استقرار مصر..لأن هناك من يدافع عنها بشرف وأمانة ..وهناك رئيس قائد من طراز فريد وجيش يستطيع الدفاع عن حدوده ..وشرطة تدافع عن مؤسساته وغزوات الإرهاب التي كان آخرها استشهاد البطل محمد الحوفي ابن دمنهور.





الإرهاب الفكري أعنف بكثير من الإرهاب بالسلاح .. ولابد أن تكون هناك وقفة ضد الفاسدين ومن يحاولون هدم الوطن وأولهم ..نيوتن المصري اليوم .





الوباء ليس كورونا والفيروس فقط..لكن وباء الفتنة وهدم الاستقرار أخطر وأشد ضراوة علي صحة المجتمع.





عاشت مصر..ويسقط الفسدة والفاسدون.