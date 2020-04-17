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تكنولوجيا

جوجل توفر تطبيقا جديدا للتواصل عبر الفيديو .. بديل لـZoom

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا

يلتزم العديد من سكان العالم  بإجراءات العزل المنزلى وعدم الخروج من المنزل، وكذلك القيام بالعمل أيضًا مم نفس المكان وذلك لمكافحة فيروس كورونا من التفشي، الأنر الذي أدي لعدم التواصل الاجتماعى مع الأهل والأصدقاء، وأصبح الحل الوحيد هو إستخدام تطبيقات الفيديو للتواصل. 



وبحسب وكالة رويترز قررت شركة جوجل  السماح  للمستخدمين عبر حسابات  Gmail  بإجراء مكالمات مباشرة عبر تقنية جديدة خاصة بها تسمى  Meet بداية من اليوم ، وهي ميزة جديدة يتم تقديمها لتوفير الأمان والخصوصية   .



وقال جافير سولتيرو نائب رئيس شركة جوجل إن دمج تطبيق  جيميل مع Meet هى خاصية  من بين العديد من المميزات التي يتم إطلاقها قبل الموعد المحدد بسبب زيادة الطلب على video conferenc .



وأوضح  سولتيرو أن تطبيق Meet  متاح لطلاب المدارس والشركات والحكومات و يختلف عن تطبيق  Hangouts القديم ،ويقوم  بعرض ما يصل إلى 16 مستخدم  في مكالمة واحدة.



بالإضافة إلى ذلك ، سيعمل تطبيق Meet على تحسين جودة عرض  الفيديو في الإضاءة الخافتة وإزالة   صوت الخلفية ، مثل الضغط على لوحة المفاتيح وحركة الأبواب .



وأعلنت جوجل أن تطبيق Meet  متوفر على أجهزة الكمبيوتر  أو من خلال هواتف الأندرويد و ios ،ويتم إضافة 2 مليون حساب جديد يوميًا ولديها أكثر من 100 مليون مستخدم عبر 150 دولة فى جميع أنحاء العالم .

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 تفرض Google رسومًا على العملاء مقابل الحصول على مميزات  Meet مثل مكالمات الفيديوالطويلة  خلال فترة ستة أشهر وتنتهي في سبتمبر.

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