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أخبار العالم

العراق يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا لـ 1463

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:05 م
العراق تعلن ارتفاع
العراق تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا لـ 1463
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة في العراق اليوم الجمعة تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1463.

وفى سياق منفصل أكدت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، للصحفيين أن الوباء سيبلغ ذروته في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة، قائلة: "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة".

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن الضغط على نظام الرعاية الصحية في العاصمة موسكو ارتفع بأضعاف إثر تفشي كورونا، مضيفة أن جميع المؤسسات المحلية والفدرالية تعمل بدأب على إمداد الأطباء بكل ما يلزم للتعامل مع العدوى.
 

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