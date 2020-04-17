العراق يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا لـ 1463

أعلنت وزارة الصحة في العراق اليوم الجمعة تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1463.





وفى سياق منفصل أكدت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، للصحفيين أن الوباء سيبلغ ذروته في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة، قائلة: "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة".





وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن الضغط على نظام الرعاية الصحية في العاصمة موسكو ارتفع بأضعاف إثر تفشي كورونا، مضيفة أن جميع المؤسسات المحلية والفدرالية تعمل بدأب على إمداد الأطباء بكل ما يلزم للتعامل مع العدوى.



