للوقاية من كورونا.. محافظ القاهرة يناشد المواطنين الابتعاد عن السلع المجهولة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توافر الخبز بجميع منافذ البيع بالعاصمة، مشيرًا إلى أن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها كما تم تشديد الرقابة عليها بجميع الأحياء لضمان إنتاج كامل حصة الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات .





وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك الآدمي وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة مشددا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة.





وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة والثلاجات التي يتم حفظ الاسماك بها وسحب عينات منها وإرسالها لوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وضبط وإعدام ما هو غير صالح حفاظًا علي الصحة العامة للجمهور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .





وناشد محافظ القاهرة المواطنين البعد عن شراء السلع مجهولة المصدر والتزام المنازل طوال مدة الإجازات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .