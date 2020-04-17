AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للوقاية من كورونا.. محافظ القاهرة يناشد المواطنين الابتعاد عن السلع المجهولة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:36 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توافر الخبز بجميع منافذ البيع بالعاصمة، مشيرًا إلى أن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها كما تم تشديد الرقابة عليها بجميع الأحياء لضمان إنتاج كامل حصة الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات .

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية  بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك الآدمي وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة مشددا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة. 

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة والثلاجات التي يتم حفظ الاسماك بها وسحب عينات منها وإرسالها لوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وضبط وإعدام ما هو غير صالح حفاظًا علي الصحة العامة للجمهور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وناشد محافظ القاهرة المواطنين البعد عن شراء السلع مجهولة المصدر والتزام المنازل طوال مدة الإجازات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .
للوقاية من كورونا.. محافظ القاهرة يناشد المواطنين الابتعاد عن السلع المجهولة
للوقاية من كورونا.. محافظ القاهرة يناشد المواطنين الابتعاد عن السلع المجهولة
للوقاية من كورونا.. محافظ القاهرة يناشد المواطنين الابتعاد عن السلع المجهولة
للوقاية من كورونا.. محافظ القاهرة يناشد المواطنين الابتعاد عن السلع المجهولة
للوقاية من كورونا.. محافظ القاهرة يناشد المواطنين الابتعاد عن السلع المجهولة
للوقاية من كورونا.. محافظ القاهرة يناشد المواطنين الابتعاد عن السلع المجهولة
للوقاية من كورونا.. محافظ القاهرة يناشد المواطنين الابتعاد عن السلع المجهولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل شم النسيم.. ضبط 1100 كيلو أسماك مجهولة المصدر بالحسينية في الشرقية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن تولي مدرب برشلونة قيادة الأهلي.. حقيقة توقيع كارتيرون لـ الترجي التونسي.. قرار عاجل بخصوص الأجانب في تونس

السعودية: لا صحة لاستمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام

مجموعة هشام طلعت مصطفى تتصدر التبرعات بـ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

مدرب برشلونة يكشف مفاجأة بشأن قرب عمله في الدوري المصري قبل قيادة الفريق الإسباني

البيت الأبيض يدافع عن إيفانكا المتناقضة.. حثت الجميع للبقاء في المنزل وسافرت للاحتفال بالعيد

تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحدق يفهم..الأراجوز حكاية فن فرعوني يحمل رسائل سياسية بنكهة ساخرة

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها