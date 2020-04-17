إصابة 6 عاملين في مشروع كأس العالم قطر 2022 بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والمسئولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 إصابة 6 عاملين بفيروس كورونا المستجد.









وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق إصابة اثنين من موظفي أحد مقاوليها ليضاف اليهم 6 عاملين في مشاريع كأس العالم.









وفي بيان للجنة المسؤولة عن استعدادات قطر لاستصافة كأس العالم 2022 قالت : تتعامل اللجنة العليا مع المصابين بفيروس كورونا وفق إجراءات منظمة الصحة العالمية وتوجيه وزارة الصحة التى تقدم الرعاية الصحية للماصبين بالوباء العالمي.





وأوضحت اللجنة : يتم وضع المصابين في الحجر الصحي وفق وزارة الصحة وتقدم لهم الرعاية علي يد متخصصين ويتم تحديد المدة وفق كل حالة مصابة علي حدة .





وأكملت : تم تخصيص أماكن عزل صحي للماخالطين للحالات لمدة 14 يوما كإجراء احترازي مع متابعة من الوزارة علي حالتهم الصحية للحد من انتشار الفيروس بين العالمين .



