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رياضة

إصابة 6 عاملين في مشروع كأس العالم قطر 2022 بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:57 م
كأس العالم قطر 2022
كأس العالم قطر 2022
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عبدالله هشام
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والمسئولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 إصابة 6 عاملين بفيروس كورونا المستجد. 


وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق إصابة اثنين من موظفي أحد مقاوليها ليضاف اليهم 6 عاملين في مشاريع كأس العالم. 


وفي بيان للجنة المسؤولة عن استعدادات قطر لاستصافة كأس العالم 2022 قالت : تتعامل اللجنة العليا مع المصابين بفيروس كورونا وفق إجراءات منظمة الصحة العالمية وتوجيه وزارة الصحة التى تقدم الرعاية الصحية للماصبين بالوباء العالمي.

وأوضحت اللجنة : يتم وضع المصابين في الحجر الصحي وفق وزارة الصحة وتقدم لهم الرعاية علي يد متخصصين ويتم تحديد المدة وفق كل حالة مصابة علي حدة . 

وأكملت : تم تخصيص أماكن عزل صحي للماخالطين للحالات لمدة 14 يوما كإجراء احترازي مع متابعة من الوزارة علي حالتهم الصحية للحد من انتشار الفيروس بين العالمين . 

وأكدت اللجنة في بيانها علي صرف رواتب العاملين بصورة عادية خلال فترة تواجدهم في الحجر الصحي مع ضمان توافر الرعاية الصحية المجانية . 
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