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توك شو

بسمة وهبة تهاجم "الشيخ ترتر": "عدة النصب" غير مقبولة منكم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:32 م
الهارب عبد الله الشريف
الهارب عبد الله الشريف
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عبد الخالق صلاح
شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الإخواني الهارب عبد الله الشريف، أحد مقدمى البرامج عبر قناة الشرق الإخوانية، والتى كشف فيها عن علاقاته النسائية وحديثه المخل مع عدد ممن يتواصلن معه عبر هاتفه.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "تعالى يا شيخ ترتر.. تتحدث عن العفة وعدم الاختلاط والبنات وفى الآخر أنت بتكلم واحدة على السوشيال ميديا عشان تقابلها فى أحد الفنادق.. أنت متستاهلش نقولك يا شيخنا.. خسارة".

وواصلت:  تركيا وقطر بيقبضوك ملايين كتير أوى كدا عشان تشتم بلدنا، اللى هى مش بلدك، عشان أنت خائن ولكن اكتشفنا أنك بتصرف الفلوس على حجز الفنادق والطيران والبنات.. ترتر يقبض الملايين عشان يصرفها ع البنات ورغباته الجنسية.. هو اللاجئين مش أولى بيها، ولا شاطر بس تتاجر على الدولارات وتصرفها على البنات وتضحك عليهم.. عدة النصب، الدقن والسبحة والذبيبة، أصبحت غير مقبولة منكم".
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