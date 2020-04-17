بسمة وهبة تهاجم "الشيخ ترتر": "عدة النصب" غير مقبولة منكم

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الإخواني الهارب عبد الله الشريف، أحد مقدمى البرامج عبر قناة الشرق الإخوانية، والتى كشف فيها عن علاقاته النسائية وحديثه المخل مع عدد ممن يتواصلن معه عبر هاتفه.





وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "تعالى يا شيخ ترتر.. تتحدث عن العفة وعدم الاختلاط والبنات وفى الآخر أنت بتكلم واحدة على السوشيال ميديا عشان تقابلها فى أحد الفنادق.. أنت متستاهلش نقولك يا شيخنا.. خسارة".



