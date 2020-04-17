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مستشار ترامب السابق: الرئيس الأمريكي يرى انحياز منظمة الصحة العالمية لـ الصين.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا لا تملك دليلا على اتهام الصين بأنها مسئولة عن تفشي كورونا، مضيفا أن الحرب القادمة بين الدولتين ستكون تجارية أو سياسية ولن تكون معركة على الأرض باستخدام السلاح كون الدولتين قوة نووية جبارة.

وأضاف فارس، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن الصين لن تكن مقنعة بالكشف عن الأرقام الحقيقية للمصابين بكورونا، متابعا أن الرئيس الأمريكي ترامب يرى أن منظمة الصحة العالمية تنحاز للصين.

وأكد المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هذا الأمر تسبب في حالة من الخلاف الشديد مع الصين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بكل قوتها للخروج من الأزمة الحالية والتي تعصف بكل شيء.
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