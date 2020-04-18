ماسكيرانو: أتمنى عودة نيمار لبرشلونة.. وميسي ليس بحاجة لكأس العالم

اعترف النجم الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو بأنه يود أن يرى نيمار ينضم مجددًا إلى برشلونة في المستقبل القريب، رفقة ليونيل ميسي ولويس سواريز.





وسبق ولعب ماسكيرانو مع ثلاثي الهجوم المميز في الفريق الكتالوني، وقد تحدث في تصريحات لـ "RAC1".





وقال ماسكيرانو: "إذا استطاع نيمار فقط العودة لبرشلونة واللعب مع ميسي وسواريز، سيكون ذلك جيدًا للنادي، إنهم ثلاثة لاعبين جيدين للغاية، وسيكون من الجيد لنا جميعًا أن نستمتع بمشاهدتهم".





وكان نيمار غادر برشلونة في صيف 2017 وانتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.





أمضى ماسكيرانو قرابة عقد من الزمن في كامب نو وهو ممتن لإعطائه الفرصة للعب بجانب بعض عظماء كرة القدم، وأضاف: "لقد عشت أفضل سنوات في تاريخ النادي ولكن أيضًا أفضل ما في حياتي المهنية".





وتابع ماسكيرانو: "وصلت إلى برشلونة في سن 26، وهو سن جيد جدًا لمواصلة التعلم ومن ثم أتيحت لي الفرصة لأبقي نفسي هناك، أعطاني النادي الفرصة للعب مع زملائي الجيدين للغاية، محظوظ بما يكفي للعب مع ميسي، هو شخص غير عادي".





وأكد: "وجود ميسي في فريقك يمنحك الكثير من الضمانات لمواجهة الخصم، لقد كان مذهلًا، ليو في حالة جيدة للوصول إلى كأس العالم المقبل واللعب على مستوى عال، تم اختياره كأفضل لاعب في العالم مرة أخرى".





وشدد ماسكيرانو: "ميسي ليس بحاجة لإثبات أي شيء، لقد أثبت ذلك في السنوات الـ 12 أو الـ 13 الماضية، إنه أفضل لاعب في العالم إلى حد بعيد ولا يوجد لاعب آخر ثابت على هذا النحو لفترة طويلة".





وأتم ماسكيرانو: "سواء فاز ميسي بكأس أم لا مع الأرجنتين، فلن يغير حقيقة أنه الأفضل".