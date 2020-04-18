ديفيد لويز: لم أتوقع رحيلي عن تشيلسي بهذا الشكل

اعترف لاعب فريق آرسنال، ديفيد لويز، إنه لم يتوقع رحيله عن نادي تشيلسي بتلك الطريقة ، في الصيف الماضي، و إلى الجانرز.





وقال لويز في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية: "كنت دائمًا سعيدًا للغاية في تشيلسي، ثم فهمت أن مسيرتي انتهت هناك، على الرغم من أنني اعتقدت أنها لن تنتهي بتلك الطريقة، بهذا الشكل السريع".





وأضاف: "قررت مغادرة تشيلسي قبل حتى أن أفكر في الانضمام إلى آرسنال ، أ علم أن آرسنال لم يكن في لحظة رائعة، كان يتعرضون للانتقادات على الصعيد الدفاعي، كنت أعلم عندما سأذهب إلى هناك أنني سأتعرض للانتقادات على الرغم من أنني لم أكن جزءًا من الفريق بعد".





واستكمل: "لكنني قررت الذهاب لأنني أريد شيئًا جديدًا في حياتي، أريد أن أتعلم".





وأردف: "كانت خطوة صعبة، ليس فقط من ناحية التأقلم، وليس أيضًا الانتقادات وحزن العديد من مشجعي تشيلسي على خطوة رحيلي، لم يتفهم الكثير منهم قراراتي الشخصية، احترامي وحبي دائمًا لتشيلسي".





وتابع: "كان من الصعب التعامل مع الجزء العاطفي، ثم اللعب، لم تكن الأمور جيدة على أرض الملعب، وكذلك النتائج، إيمري مدرب وشخص رئع، ولكن الأمور لم تسر معه بشكل جيد كذلك، ولذلك فأنت تتعرض لموقف صعب ويجب عليك البقاء قويًا".





واختتم: "كثيرًا ما كنت أسأل نفسي لماذا اتخذت هذا القرار (الرحيل إلى آرسنال)، ولماذا يحدث هذا".