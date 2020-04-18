AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 18 /4 /2020

السبت 18/أبريل/2020 - 09:08 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
Advertisements
ريهام فيكتور
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، السبت 18-4- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.
سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.
سعر اليورو سجل سعر اليورو 17.27 جنيه للبيع و17.16 جنيه للشراء.
سجل سعر الجنيه الإسترليني سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.67 جنيه للبيع و19.55 جنيه للشراء.
سعر الين اليابانى سجل سعر الين اليابانى 14.56 جنيه للبيع و14.47 جنيه للشراء.
سعر الفرنك السويسرى سجل سعر الفرنك السويسرى 16.35 جنيه للبيع و16.24 جنيه للشراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 21 - 3 - 2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 4 - 4 - 2020

الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

ترشيحاتنا

سبت الطلبات ينقذ عجوزا مصابت بالسرطان خلال الحظر في بريطانيا

صن داونز يقترب من خطف الناهيري نجم الوداد من الأهلي والزمالك

وزير التعليم يحسم الجدل: لم نلغِ الأبحاث وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. يتصدر نشرة صباح البلد

بسبب كورونا.. خبير يقترح جلوس كل موظف في العمل بجوار زميل له لا يحبه

بسبب كورونا.. بايدن يهاجم ترامب ويطالبه بمحاسبة الصين

وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تتخطى 33 ألف حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 خطوات تجنبك أضرار غلاية الماء الكهربائية

معاينة منطقة الخفافيش بالقليوبية.. وسر خلطة «العجوة وسم اللانيت» لمواجهتها والقضاء عليها ..صور

بعد زواجها من أبو هشيمة .. تعرف على أسعار فساتين ياسمين صبرى