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حوادث

بسبب خلافات عائلية.. ضبط نقاش بمحطة قطار شبرا الخيمة بحوزته أسلحة نارية

السبت 18/أبريل/2020 - 11:50 ص
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة قطار شبرا الخيمة "التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات" من ضبط عامل، وبحوزته حقيبة بداخلها (بندقية خرطوش – "3" فرد خرطوش محلى الصنع – "26" طلقة من ذات العيار – سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات لوجود خلافات بينه وبين أبناء عمومته على ميراث بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية، وأنه قام بشراء البندقية المضبوطة من (صاحب أحد المقاهى "محدد" بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وحال إنهاء إجراءات حبسه بقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية تنفيذًا لقرار النيابة العامة، تبين أن المتهم إنتحل الشخصية المشار إليها، وأنه (نقاش – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) وأنه سبق إتهامه فى قضية "شروع فى سرقة وسلاح" بدائرة القسم، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام. 

وبمواجهته أقر بانتحاله للشخصية لسابقة عثوره على بطاقة الرقم القومى الخاصة بالعامل منذ عامين، وأنه قام بإستخدامها لعدم ملاحقته أمنيًا، مستغلًا وجود تشابه بينه وبين المذكور فى الصورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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