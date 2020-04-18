قبل رمضان.. طريقة عمل الشكلمة في المنزل

تعتبر الشكلمة من الحلوى الهامة في رمضان ولا غنى عنها ويمكن تحضيرها في المنزل دون تكلفة مرتفعة.
واليكم طريقة عمل الشكلمة.
المقادير
كوب جوز هند
1\2كوب سكر بودر
2معلقه دقيق
فانيليا
رشة ملح
2ابيض بيض
الطريقة
- يخفق الابيض بيض مع رشه الملح والفانيليا ويخفق حتى يصير قوام متماسك.
- تقلب باقى المقادير معا وباضافه الابيض بيض عليها بعدالخفق وتقلب ببطئ حتى تصير عجينه لزجه تشكل بقمع على هيئه وردات لو بالايد.
- وترص على صاج به ورق زبدة تدخل فرن رف وسط حرارة 160
المقادير
كوب جوز هند
1\2كوب سكر بودر
2معلقه دقيق
فانيليا
رشة ملح
2ابيض بيض
الطريقة
- يخفق الابيض بيض مع رشه الملح والفانيليا ويخفق حتى يصير قوام متماسك.
- تقلب باقى المقادير معا وباضافه الابيض بيض عليها بعدالخفق وتقلب ببطئ حتى تصير عجينه لزجه تشكل بقمع على هيئه وردات لو بالايد.
- وترص على صاج به ورق زبدة تدخل فرن رف وسط حرارة 160