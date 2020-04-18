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أخبار العالم

540 وفاة جديدة بفيروس كورونا في نيويورك

السبت 18/أبريل/2020 - 06:06 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت ولاية نيويورك الأمريكية 540 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتكون أقل حصيلة وفيات يومية بالولاية منذ أول أبريل الحالي.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الأوضاع تحت السيطرة في ولاية نيويورك التي تعتبر البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي في الوقت الراهن.

وأضاف ترامب خلال الإفادة الصحفية اليومية التي يعقدها بالاشتراك مع خلية الأزمة المسئولة عن مكافحة كورونا: "لو لم نقم بأي شيء كان سيصبح عدد الموتى بالملايين، ومتأكد أن بعض الولايات ستنجح في إعادة فتح اقتصادها خلال الأسابيع المقبلة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن مستعدون جيدًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ونضع السلامة أولا رغم أننا فتحنا المجال لإعادة الاقتصاد".

وقال: "من المرجح أن نخسر قرابة 60 ألفا جراء فيروس كورونا، ونجري أربعة فحوص حاليًا للأجسام المضادة للكشف عمن أظهروا أعراض المرض ومن لم يظهروا أي مؤشرات للإصابة".
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