معلومات عن غار حِراء بعد توجيه السلطات السعودية بتطويره

وجهت السلطات المحلية في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ببدء تنفيذ مشروعي تطوير غارَي «حراء وثور» في المدينة المقدسة، بحسب إعلام رسمي.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية السبت، في بيان، أن التوجيه الذي جاء بصيغة «عاجلة»، يهدف للاستفادة من قرار منع التجول، للبدء في تنفيذ المشروعين وسرعة إنجازهما، على خلفية الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.





ويهدف المشروعان إلى إزالة التشوهات البصرية المُحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار، بحسب الوكالة.





ولـ«غاري حراء وثور» مكانة خاصة لدى المسلمين، ويقع غار حراء في جبل النور (شرق مكة) وهو الغار الذي كان يختلي به رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- ومكان نزول الوحي والقرآن الكريم.





أما غار ثور، فيقع في الجهة الشمالية من جبل ثور (جنوب مكة)، وهو الغار الذي أوى إليه النبي محمد والصحابي أبو بكر الصديق وهما في طريقهما إلى المدينة المنورة في رحلة الهجرة.





وأضافت الوكالة أنه «كان يصعب تنفيذ المشروعين خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام». وفي 2 إبريل الجاري، قررت السلطات السعودية منع التجول في أرجاء مدينة مكة المكرمة، على مدار 24 ساعة، لمكافحة تفشي كورونا.





ويستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن غار حراء:





غار حراء هو المكان الذى كان يختلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فى البداية قبل نزول القرآن عليه، وفيه نزل عليه الوحى لأول مرة، ومنه انطلقت رسالة الإسلام من مكة المكرمة إلى جميع أنحاء العالم.





2- ولم يختل النى صلى الله علي وسلم، فى غار حراء بعد البعثة، كما أنّه كان يختلى فيه لمدة شهر من السنة قبل نزول الرسالة بسنوات عدة.





3- يقع غار حراء في جبل النور، الذي سمّي بهذا الاسم لظهور أنوار النبوة فيه، وهو جبل تشبه قمته سنام الجمل، ويبلغ ارتفاعه 624 مترًا، ويبعد 4 كيلومترات بالاتجاه الشمالي الشرقي من مكة المكرمة، ويشكّل انحدار الجبل صعوبة في صعوده من قبل الزوار ممّا يجعل رؤية الغار صعبة للبعض.





4- يقع الغار على بعد عشرين مترًا من قمة جبل النور، ويتطلّب الوصول إليه الصعود إلى القمة ثم الهبوط إلى مكانه.





5- يتكون غار حراء من فتحة فى داخل صخور جبل النور يبلغ طولها 4 أذرع، وعرضها ذراع وثلاثة أرباع الذراع، ومساحته صغيرة جدًا ولا تتسع سوى لعدد قليل من الأشخاص، كما أن مدخله ضيق جدًا، ويمكن الدخول إليه فقط عبر إمالة الرأس، لتخطى الانحناءات الكثيرة الموجودة هناك.





6- يمكن مشاهدة مكة المكرمة من أعلى جبل النور، الذى يتواجد فيه غار حراء.





7- يعتبر غار حراء حاليًا مزارًا لحجاج بيت الله الحرام، والمعتمرين الذين يزدحمون أمام مدخله للتسابق فى دخوله، وهو يحتل كغيره من الأماكن الدينية والتاريخية مكانة فى قلوب المسلمين، الذين يستغلّون أيام وجودهم فى مكة المكرمة لزيارته.





8- يبدأ الحجاج بالتوافد إليه عادة بعد صلاة الفجر تقريبًا، ويستغرق الصعود إلى قمة جبل النور ثلاثين دقيقة، تختلف باختلاف قدرة الحاج وصحته.



