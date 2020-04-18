بدء صلوات قداس عيد القيامة المجيد من دير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي

بدأت بكنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون صلوات رفع البخور الخاصة بقداس عيد القيامة المجيد الذى يترأسه بعد قليل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بدون حضور شعبي، وبمشاركة محدودة من الأباء الأساقفة والرهبان.





وقال القس بولس حليم -في تصريح لموقع صدى البلد- إن صلاة قداس عيد القيامة سيبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء، وسيتم نقلها عبر التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية، والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة.





وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس لن يستقبل المهنئين الرسميين بالعيد غدا في المقر البابوي كما هو معتاد، في إطار الإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس أمس صلوات الجمعة العظيمة من كنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمشاركة محدودة من الأساقفة والرهبان والشمامسة دون حضور شعبي، فيما تم نقل الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مجموعة من القرارات تتعلق بوقف كافة الصلوات والأنشطة بجميع الكنائس مع ايقاف صلوات الأكليل وأن تقتصر صلوات الجناز على أسرة المتوفي فقط في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.