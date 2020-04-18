ردا على خالد النبوى.. قناة الحياة: إعلانات المسلسلات نتسلمها من شركات الإنتاج

تداولت بعض وسائل الإعلام بيانا منسوب للفنان خالد النبوى حول مسلسل " لما كنا صغيرين" الذي يذاع على قناة الحياة في رمضان و جاء فى جزء منه إشارة إلى الدعاية الخاصة بالمسلسل.





عقب حازم شفيق رئيس قناة الحياة على البيان قائلا " نعتز بوجود الفنان خالد النبوى على شاشة الحياة فى رمضان هذا العام و نود أن نوضح أن كافة المواد الدعائية التى نذيعها أو ننشرها او تظهر فى الشوارع و الخاصة بكل المسلسلات يتم استلامها من شركات الأنتاج معتمدة منهم للإستخدام و لانحدد حجم أو مكان الصور فهذا شأنهم في تعاقداتهم مع النجوم و بالنسبة لمسلسل لما كنا صغيرين فقد تم استلام المواد المعتمدة من شركة "ارت ميكرز " و التى يرأسها المنتج احمد عبد العاطى.



