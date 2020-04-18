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مرأة

بنطلون بمبي وشنطة على الخصر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

السبت 18/أبريل/2020 - 09:04 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بملابس كاجوال جذابة.

وتألقت ريهام أيمن في إطلالتها بأختيارها للألوان الزاهية تزامنًا مع عيد الربيع، مرتدية بنطال جينز باللون البمبي، مع توب باللون الابيض وجاكت جينز كت.

وخطفت الأنظار بوضع المكياج الناعم في الشفاه فاستخدمت اللون الاحمر المائل للوردي.

وارتدت ريهام أيمن الاكسسوارات الجذابة وعلى الموضة، مرتدية سلسلة بسيطة تحمل أول حرف من أسمها "r"، مع انسيال في اليد.

وتركت ريهام أيمن شعرها البني منسدلا أعلى كتفيها بطريقة مميزة، مع ارتداء نظارة شمسية كبيرة الحجم.

ونسقت ريهام أيمن مع ملابسها الكاجوال حذاء باللون الابيض، ووضعت على منطقة الخصر حقيبة باللون الأسود القطيفة لتعطي شكلًا جماليا مذهلًا.
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