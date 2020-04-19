محمد رمضان: أفتخر بصداقة نجيب ساويرس.. فيديو

نشر محمد رمضان فيديو مع رجل الأعمال نجيب ساويرس ردا على الرسالة التى دافع فيها عنه، عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب:" شهادة أعتز بها من رجل أفتخر بصداقة رجل الأعمال المصري الناجح #نجيب_ساويرس ".

كانت إحدى المتابعات وجهت سؤالا لساويرس عبر حسابه على تويتر تنتقد فيه حب "ساويرس" لمحمد رمضان" ليرد عليها الأول كاتبا: "إنسان بنى نفسه بنفسه ونجح نجاح مبهر وممثل هايل وأغانيه كلها ناجحة وخلق حالة متفردة.. ولما تعرفى شخصيته الحقيقية مش الصور هتحبيه.. وطبعا فى النهاية الحب ده حاجة من عند ربنا".

ونشر محمد رمضان، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، وعلق قائلًا: «My Godfather».

من جهة أخرى، انتهى محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسله الجديد «البرنس» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

وتدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي.

يذكر أن المخرج محمد سامي، كشف عن شخصية الفنان محمد رمضان، في مسلسل "البرنس"، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع إنجي علي، في برنامج "اسرار النجوم"، على قناة نجوم إف إم تي في.