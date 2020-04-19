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فن

شاهد.. أحدث جلسة تصوير للمطربة سميرة سعيد بالجونة

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:49 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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محمد نحلة

شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها أحدث جلسة تصوير لها فى الجونة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ، وجاء هذا بعد الإنتهاء من  تصوير أوبريت "أنت أقوى".


وكانت قد نشرت الديفا سميرة سعيد مقطع فيديو من كواليس تصوير مشاهدها بأوبريت "أنت أقوي" عبر حسابها بموقع إنستجرام، حيث جمعتها الكواليس بنجلها شادي الذي رقصت معه.


وكتبت سميرة سعيد: "دايما وجودك جنبي بيديني القوة.. لحظات من السعادة والفرح مع الحب من كواليس أنت أقوي".


كانت الديفا سميرة سعيد انتهت من تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوي"، بمدينة الجونة حيث صورت مشاهدها والتي من المقرر أن تضاف إلي باقي العمل حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجارى وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

 

تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.
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