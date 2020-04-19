بعد أيام من نفي الزعيم.. سلطات كوريا الشمالية تؤكد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا

كشفت السلطات الكورية الشمالية للمواطنين في محاضرات عامة عن وجود حالات مؤكدة من الإصابة بالفيروس كورونا في البلاد في وقت مبكر من نهاية مارس.





وتأتي هذه الأخبار بعد نفي مبدئي من الدولة السرية، التي ادعت في تصريحات رسمية من العاصمة بيونج يانج أنها لم تتأكد من وجود فيروس كوفيد 19.





ونشرت إذاعة آسيا الحرة، يوم الجمعة الماضي، آخر الأخبار، حيث تم تفصيل كيف أن المحاضرين، الذين تحدثوا إلى المنظمات ومجموعات مراقبة الأحياء، قالوا إن هناك حالات داخل البلاد، دون إعطاء أي أرقام - نقلا عن مصدرين؛ واحد في بيونج يانج وآخر في مقاطعة ريانج قانج.





وقال المحاضرون إن الحالات المؤكدة كانت في بيونج يانج، ومقاطعة جنوب هوانجهاي، وإقليم شمال هامجيونج، حسبما أفاد موقع ار اف ايه، ويتبع ذلك الإنكار المبكر للزعيم كيم يونج أون.





ويقع شمال هامجيونج في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، في حين يقع جنوب هوانجهاي في الجنوب الغربي، ويظهر مقياس المسافة التي قطعها الفيروس.