AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غدا.. انطلاق فيفا 2020 بمشاركة 4 لاعبين مصريين وتريزيجيه يعتذر

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:23 م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
Advertisements
يسرى غازى
تنطلق غدا "الإثنين" بطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاي ستيشن ON LINE بمشاركة 4 لاعبين مصريين.

واعتذر محمود حسن تريزيجيه لاعب نادى استون فيلا الانجليزى عن المشاركة، ولذا تقرر أن يشارك الثنائي أحمد حسن كوكا لاعب نادى أولمبياكوس اليوناني  وأحمد الشيخ نجم النادى الأهلي فى بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن، وذلك إلى جانب لاعبين مصريين ممارسين للعبة من خارج الوسط الكروى.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " عن تخصيص عائدات وأرباح بطولة فيفا 2020 لصالح متضرري ومصابي فيروس كورونا المستجد فى ربوع دول العالم.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسمياً.. البدري يعلن ضم 4 محترفين لمواجهة توجو

لأول مرة .. البدري يطيح بـ محمد النني خارج حسابات منتخب مصر

حظرعمرو وردة .. حسام البدري يرفض رجال أجيري في منتخب مصر

وفقا للأجندة الدولية .. موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر

فيفا يشيد بـ أداء فاردي.. ويوجه رسالة لـ أستون فيلا

رسميا.. أولمبياكوس يكشف عن نتائج فحوصات كوكا ورفاقه بشأن كورونا

ترشيحاتنا

الإفتاء توجه رسالة بشأن صلاة التراويح بـ البيت في عام كورونا

للمتعثرين تكنولوجيا.. وزير التعليم : اعملوا البحث بكتاب المدرسة وورقة فلوسكاب وقلم رصاص

وليد أزارو يتلقى عروضا أوروبية تهدد عودته إلى الأهلي

رئيس الوزراء يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

كيف نجح رامز جلال فى اصطياد نجوم الأهلي والزمالك ببرنامجه الجديد؟ .. اعرف القصة

بعد مرور 33 يوما على إصابته بكورونا.. ظهور جديد لـ ادريس البا في حفل الصحة العالمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر أكلات شم النسيم .. فوائد الترمس والحلبة والبصل والبيض في عيد الربيع

ماذا قال أهالي نجريج عن مساعدات محمد صلاح بسبب كورونا؟

تخلصك من الأملاح .. 7 فواكه لا غنى عنها في شم النسيم