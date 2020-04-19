غدا.. انطلاق فيفا 2020 بمشاركة 4 لاعبين مصريين وتريزيجيه يعتذر

تنطلق غدا "الإثنين" بطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاي ستيشن ON LINE بمشاركة 4 لاعبين مصريين.





واعتذر محمود حسن تريزيجيه لاعب نادى استون فيلا الانجليزى عن المشاركة، ولذا تقرر أن يشارك الثنائي أحمد حسن كوكا لاعب نادى أولمبياكوس اليوناني وأحمد الشيخ نجم النادى الأهلي فى بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن، وذلك إلى جانب لاعبين مصريين ممارسين للعبة من خارج الوسط الكروى .





وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " عن تخصيص عائدات وأرباح بطولة فيفا 2020 لصالح متضرري ومصابي فيروس كورونا المستجد فى ربوع دول العالم.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.