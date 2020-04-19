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حوادث

صورة مع قيادات الجماعة تفضحهم.. رواد التواصل الاجتماعي يهاجمون جمال عيد

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:56 م
قيادات الجماعة
قيادات الجماعة
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مصطفى الرماح
نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع عددا من الشخصيات اليسارية بقيادات جماعة الإخوان الإرهابية عقب توليهم حكم البلاد.


وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الكاتب جمال عيد؛ بسبب تصريحاته التليفزيونية التي أدلى بها عبر إحدى قنوات الجماعة الإرهابية والتي تبث من الخارج، حيث ادعى أنه لا وجود لعلاقة بين اليساريين وجماعة الإخوان الإرهابية.


وواصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الهجوم على الكاتب جمال عيد، فقال أحدهم بعد نشر الصورة، "ارحموا الشعب المصرى، وكفاية كذب وتدليس، فالشعب المصرى كشف أكاذيبكم".

صورة مع قيادات الجماعة تفضحهم.. رواد التواصل الاجتماعي يهاجمون جمال عيد
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