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اقتصاد

رئيس جهاز أسيوط الجديدة: استمرار غلق الحدائق والمسطحات الخضراء وغمرها بالمياه لمنع التجمعات

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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قام جهاز مدينة أسيوط الجديدة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة، وتم التنسيق مع إدارة الزراعة لغمر المسطحات الخضراء بالمياه،  لمنع أي تجمعات بها خلال أعياد الربيع. 


كان ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ علي سلامة المواطنين بالمدينة.


وأكدت المهندسة جيهان أحمد  عمار، رئيس جهاز المدينة، أنه تم التنسيق مع الشرطة وإدارة الأمن بالجهاز لمنع أي تجمعات بالمدينة. 


وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المسطحات الخضراء منعا للتجمعات بكافة الميادين والمناطق بالمدينة خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم ، وكذلك المتابعة من قبل غرفة العمليات  بالجهاز .

رئيس جهاز أسيوط الجديدة: استمرار غلق الحدائق والمسطحات الخضراء وغمرها بالمياه لمنع التجمعات
رئيس جهاز أسيوط الجديدة: استمرار غلق الحدائق والمسطحات الخضراء وغمرها بالمياه لمنع التجمعات
رئيس جهاز أسيوط الجديدة: استمرار غلق الحدائق والمسطحات الخضراء وغمرها بالمياه لمنع التجمعات
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