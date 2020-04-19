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هل يتناول مريض الضغط والقلب الفسيخ والرنجة.. طب القاهرة تجيب

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:59 م
الفسيخ
الفسيخ
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حمزة شعيب
نصحت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني، إنه يجب تقليل تناول كميات الفسيخ والرنجة في شم النسيم.

وحذرت الدكتورة مايسة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مريض ضغط الدم ممنوع من تناول الفسيخ".

وتابعت: "أنصح مريض القلب بتجنب تناول الفسيخ والرنجة، مناشدة المواطنين بضرورة التواصل مع الأطباء لاستشاراتهم في إمكانية تناول الفسيخ من عدمها".


كما وجهت أستاذ الصحة بطب القاهرة بضرورة الإكثار من شرب المياه بعد أكل الفسيخ والرنجة  فضلا عن تناول الخضروات بكثرة.

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