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أستاذ صحة بطب القاهرة توضح أفضل طريقة لطهي الرنجة

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:36 م
الرنجة والفسيخ
الرنجة والفسيخ
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حمزة شعيب
نصحت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني، إنه يجب تقليل تناول كميات الفسيخ والرنجة في شم النسيم.

وحذرت الدكتورة مايسة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مريض ضغط الدم ممنوع من تناول الفسيخ".

وتابعت: "أنصح مريض القلب بتجنب تناول الفسيخ والرنجة، مناشدة المواطنين بضرورة التواصل مع الأطباء لاستشاراتهم في إمكانية تناول الفسيخ من عدمها".

وقدمت الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة بطب القاهرة، نصيحة للمواطنين مؤكدة: "أفضل طريقة لطهي الرنجة غدا الإثنين في شم النسيم من خلال غلي الماء ووضع الرنجة بها وممكن وضعها على طبق من السلطة أو بالطحينة أو الزبدة أو الطماطم".

وأضافت يجب على الجميع شرب سوائل كثيرة وتناول خس وجرجير وطماطم وتجنب المشروبات الغازية والعيش الأبيض.
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