بالأسماء.. تشكيل لجنة بجامعة كفر الشيخ لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات

قرَّر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم، الأحد، تشكيل لجنة لتنفيذ القرارات التى جرى اتخاذها فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات أمس، متضمنة قرار إلغاء إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية لسنوات النقل والتي كان من المزمع إجراؤها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020 التى تم خلالها مناقشة البدائل المطروحة والمتاحة لاستمرار الفصل الدراسي الثاني حفاظا على الطلاب.





وقال رئيس الجامعة، إن اللجنة المشكلة يترأسها الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتضم في عضويتها الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السعيد أبو والي نائب رئيس الجامعة الأسبق ومدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة والدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو أبو هاني المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة والدكتور تامر كامل مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.





وأضاف رئيس الجامعة، أن قرار التكليف تضمن مهام اللجنة بإعداد آليات وضوابط لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات من إعداد "مقالة بحثية– مشروع بحثي – بحث مرجعي" في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل أو إجراء اختبارات إلكترونية فى البرامج ذات الأعداد المحدودة من الطلاب وإعلانها للطلاب والتزام أعضاء هيئة التدريس بها وبيان تفصيلى بالرسائل البحثية لكل مقرر وجداول بمواعيد وطرق تسليمها وكافة التفاصيل والمواعيد المقررة لبدء التسليم.





وأكد رئيس الجامعة عدم اتخاذ أي إجراءات بالكليات قبل إرسال الآليات والضوابط من قبل اللجنة المشكلة وإقرارها من مجلس الجامعة.