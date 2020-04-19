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أخبار البلد

عمرو عبد السميع في العناية المركزة.. والوطنية للصحافة تتمنى له الشفاء

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:24 م
عمرو عبد السميع
عمرو عبد السميع
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صدى البلد
تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص تمنياتها بالشفاء العاجل للدكتور عمرو عبد السميع الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام .

ويمر الكاتب الكبير  بأزمة صحية حرجة ، و يعد من أبرز كتاب جريدة الأهرام ، ومشهود له بالمواقف الوطنية والتصدي لحملات الهجوم على مصر فى الداخل والخارج، ومخططات الفتنة ومحاولات نشر الفوضى. 

وأكدت الهيئة أن الكاتب الكبير فى حاجة دعوات زملائه ومحبيه وتمنياتهم له بالشفاء ، حيث يرقد فى غرفة الرعاية فى إحدى المستشفيات ، ويعانى من مشاكل فى القلب ومشاكل صحية أخرى. 

واشتهر الكاتب الكبير بتقديم برنامج حالة حوار، كما أن له العديد من المؤلفات الهامة والتي تحولها بعضها لأعمال درامية .
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