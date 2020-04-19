عمرو عبد السميع في العناية المركزة.. والوطنية للصحافة تتمنى له الشفاء





ويمر الكاتب الكبير بأزمة صحية حرجة ، و يعد من أبرز كتاب جريدة الأهرام ، ومشهود له بالمواقف الوطنية والتصدي لحملات الهجوم على مصر فى الداخل والخارج، ومخططات الفتنة ومحاولات نشر الفوضى.





وأكدت الهيئة أن الكاتب الكبير فى حاجة دعوات زملائه ومحبيه وتمنياتهم له بالشفاء ، حيث يرقد فى غرفة الرعاية فى إحدى المستشفيات ، ويعانى من مشاكل فى القلب ومشاكل صحية أخرى.





واشتهر الكاتب الكبير بتقديم برنامج حالة حوار، كما أن له العديد من المؤلفات الهامة والتي تحولها بعضها لأعمال درامية .

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص تمنياتها بالشفاء العاجل للدكتور عمرو عبد السميع الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام .