أخصائي سعودي يحسم الجدل في العلاقة بين ارتداء الكمامة وانتشار فيروس كورونا

هل ارتداء الكمامة يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )؟ رغم إجابة منظمة الصحة العالمية عن هذا السؤال مرارا بأن ارتداء أقنعة الوجه لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا إلا ان ارتداءها يحد من نشر العدوى وبالتالي فرص الإصابة ولمس الوجه المتكرر.









وفقا لصحيفة سبق السعودية أكد الكاتب الأخصائي في شؤون الصحة العامة عبدالعزيز مهدي العبار أن ارتداء اقنعة الوجه (الكمامات) أمر موصى به من قبل 7 دراسات علمية تلزم بارتدائها من قبل المصابين وغير المصابين سواء في الأماكن العامة أو في المنزل.









وبحسب حديثه فإن الأمر لا يلزم ارتداء كمامة طبية فقط بل قطعة قماش كثيفة قد تكون كفيلة بالأمر، وهو الأمر الذي أكدته مراكز الأمراض والسيطرة والوقاية منها في مقال نشرته عن اهمية تغطية الأنف والفم والذي يحمي الشخص من فرص الإصابة بالعدوى من خلال بطء انتشار الفيروس









فيروس كورونا المستجد ذو الوزن الثقيل ينتقل من شخص لآخر من خلال الرذاذ للعطس والكحة.. لهذا ينصح بتغطية وجه المصاب ووجود مسافة بين الشخص والآخر لا تقل عن متر ونصف ولكن اتداء الجميع لأقنعة الوجه يقي من حولهم من نشر العدوى دون معرفتهم بحملهم للمرض والذي تستمر فترة حضانته لـ 14 يوما.