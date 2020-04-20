إسماعيل يوسف: تمنيت مجاورة طارق حامد.. أنا تحت أمر الزمالك

أثنى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الروح القتالية والأداء المميز الذي يقدمه طارق حامد، نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأبيض.





وأضاف تيجانا خلال تصريحات لبرنامج زمالكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "تمنيت أن أعود للملاعب من جديد لأجاور طارق حامد في خط وسط الزمالك".





وواصل:" طارق حامد قام بجمع لاعبي الزمالك بعد تسجيل الترجي هدف التعادل في السوبر وقام بتحفيزهم وتحمسيهم وعلمت في ذلك اللحظة اننا سننتصر ونعود باللقب".





كما أكد إسماعيل يوسف على انه يلبى دعوة نادي الزمالك في اي منصب يشغله داخل القلعة البيضاء.



