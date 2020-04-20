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رياضة

إسماعيل يوسف: تمنيت مجاورة طارق حامد.. أنا تحت أمر الزمالك

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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نور عادل
أثنى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الروح القتالية والأداء المميز الذي يقدمه طارق حامد، نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأبيض.

وأضاف تيجانا خلال تصريحات لبرنامج زمالكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "تمنيت أن أعود للملاعب من جديد لأجاور طارق حامد في خط وسط الزمالك".

وواصل:" طارق حامد قام بجمع لاعبي الزمالك بعد تسجيل الترجي هدف التعادل في السوبر وقام بتحفيزهم وتحمسيهم وعلمت في ذلك اللحظة اننا سننتصر ونعود باللقب".

كما أكد إسماعيل يوسف على انه يلبى دعوة نادي الزمالك في اي منصب يشغله داخل القلعة البيضاء.

وقال اسماعيل يوسف:" أنا تحت أمر الزمالك في أي منصب، ولو احتاجني الزمالك كمدرب سألبي النداء فورًا".
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