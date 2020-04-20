فسيخ ورنجة وبصل أبرزها ... أشهر أكلات شم النسيم فى مصر

يحل اليوم الاثنين عيد شم النسيم الذي ينتظره العديد من الأسر المصرية من أجل تناول الفسيخ و الرنجة فهما من أشهر الأكلات التى تحتل أغلب موائد الطعام، ولكن لا يقتصر الأمر على هذه الأكلات فقط.





اشتهر عيد شم النسيم بمجموعة من الأكلات والأطعمة المتنوعة و تعد من العادات و التقاليد التى تحرص عليها الكثير من الأسر المصرية...





الترمس





يتميز بأنه غني جدا بالفوليك اسيد وفنجان واحد من الترمس يحتوي على ٢٥٪ من الحاجة اليومية من الفوليك أسيد , والذي يساهم في استقلاب البروتينات ومراقبة نشاط الجينات وهو رائع للحامل والجنين والمشيمة على حد سواء , ويتميز ايضا بغناه بعنصر الزنك الذي يدعم المناعة ويحسن الوظيفة الجنسية عند الرجل والمرأة وفنجان واحد من الترمس يحتوي على ٢٩٪ من الحاجات اليومية من هذا العنصر النادر.





البيض المسلوق





يعمل تناول البيض على بناء قوة عضلية جيدة ويمنع من فقدانها. يحتوي على فيتامين د، وهو الفيتامين القابل للذوبان في الدهون، وهو الذي يزيد من قوة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام يحتوي البيض المسلوق على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام.





الحمص المسلوق





من الأكلات التى يحرص الكثير من الاشخاص على تقديمها فى عيد شم النسيم ، حيث يتمتع الحمص المسلوق بالكثير من الفوائد الصحية مثل علاج المفاصل وآلامها و يفتت الحصوات المتراكمة على الكلى،يحافظ على صحة القلب، ويقي من التعرض إلى الجلطات القلبية

كما يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويحفز نمو الشعر الجديد، يخفض نسبة الكولسترول الضار في الدم وينظّم مستوى السكر ويعطي الجسم القوة ويكافح السمنة، يحسن المزاج ينظّم حركة الأمعاء يعالج الإمساك.





البصل الأخضر





يساعد في علاج نزلات البرد, حيث يمكن تناوله عند تعرضك للإصابة بالبرد مع الطعام, فهذا يساعدك في التخلص من هذه نزلة البرد بشكل سريع, وذلك بسبب احتوائه على فيتامين "سي" الذي له دور فعال في علاج نزلات البرد، كما أن له دورا كبيرا في تنشيط الهرمونات الجنسية للرجل. ويعمل البصل الأخضر على تنظيم نسبة السكر في الدم, وذلك يرجع إلى احتوائه على بعض الفيتامينات المقوية للجسم وخاصة عنصر الحديد, كما يعمل على تطهير المعدة وتنظيم عملية الهضم. والبصل الأخضر يساعد في التخلص من الوزن الزائد, لأنه يعمل على تخلص الجسم من الأملاح المتراكمة في الجسم.





سمك السردين



