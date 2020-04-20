محافظ الاسكندرية يعلن مفاجأة بعد انتهاء كورونا

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن هناك تنسيقا دائما بين كل الجهات، وانه تلقى اتصالا من وزير التنمية المحلية للاطمئنان على احوال المحافظة وتطبيق قرارات مجلس الوزراء.





وتابع اللواء محمد الشريف، خلال حواره في برنامج "على مسؤليتي" مع الاعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن محافظة الاسكندرية بلد مضيافة دائم سواء خلال أشهر الصيف او حتى في الشتاء، وان المحافظة لها طبيعة خاصة في طبيعتها وشواطئها.





وأكد محافظ الاسكندرية، أن سيتم تطبيق اجراءات الحظر الكامل حتى صباح الغد الساعة 6 صباحًا، مفتخرًأ بشعب الاسكندرية ووعيه وقدرته على تحمل المسؤلية والالتزام بالبيوت للحفاظ على صحتهم.





وتمنى ان تنتهي تلك المحنة والجائحة قريبًا وان يزول انتشار فيروس كورونا، وان يستمر التزام المواطنين، موضحًأ ان شاطئ اسكندرية "حلوين بضيوفهم وناسهم".





واشار الى ان سيتم افتتاح شاطئ جديد في المحافظة بطول 230 مترا مجانيا للمواطنين ويسمح للدخول بالبطاقة الشخصية دون ان يتكفل اي مواطن تلكفة كراسي او شمسية او ما شبه ذلك.