شاهد .. طريقة عمل تورتة الفسيخ لأول مرة على الهواء

قال الحاج محمد محسن، صاحب محلات فسخانى بالنزهة، عدد من الاكلات المميزة فى يوم شم النسيم، منها تورتة الفسيخ، وصينية البطارخ وسلطة الرنجة، موضحًا أن تورتة الفسيخ تتكون من فسيخ مخلى وطرنشات بصل وليمون، وطبقا من الخس والخيار والجزر، وإضافة القليل من زيت الزيتون.





وأضاف صاحب محل الفسخانى، خلال استضافته ببرنامج " على مسؤليتى، تقديم الإعلامى احمد موسى، المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن تورتة الفسيخ شكل جمالى على السفرة خلال احتفالات شم النسيم، خاصة وانها مكونة من العديد من الخضروات التى تضفي تنوعًا فى الألوان ل على السفرة.



