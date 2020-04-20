AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد .. طريقة عمل تورتة الفسيخ لأول مرة على الهواء

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:56 م
تورتة الفسيخ
تورتة الفسيخ
Advertisements
آيات أحمد
قال الحاج محمد محسن، صاحب محلات فسخانى بالنزهة، عدد من الاكلات المميزة فى يوم شم النسيم، منها تورتة الفسيخ، وصينية البطارخ وسلطة الرنجة، موضحًا أن تورتة الفسيخ تتكون من فسيخ مخلى  وطرنشات بصل وليمون، وطبقا من الخس والخيار والجزر، وإضافة القليل من زيت الزيتون.

وأضاف صاحب محل الفسخانى، خلال استضافته ببرنامج " على مسؤليتى، تقديم الإعلامى احمد موسى، المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن تورتة الفسيخ شكل جمالى على السفرة خلال احتفالات شم النسيم، خاصة وانها مكونة من العديد من الخضروات التى تضفي تنوعًا فى الألوان ل على السفرة.

قام الإعلامى أحمد موسي، بتناول الفسيخ والرنجة والملوحة على الهواء، وذلك فى يوم الاحتفال بعيد شم النسيم.

واشاد موسي، بالتزام المواطنين والجلوس فى البيت، واستعرض جميع المأكولات السمكية مع الحاج محمد محسن، صاحب محل أسماك ورنجة.

وقدم الإعلامى أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم بمناسبة عيد شم النسيم، حيث ظهر على الهواء بجانبه كميات مختلفة ومتنوعة من الفسيخ والرنجة ولأول مرة "تورتة الفسيخ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ طب وقائي: كلوا فسيخ ورنجة ولكن بشروط.. فيديو

الزراعة تضبط 37 طنا من الفسيخ والرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أحمد موسى عن شراء المصريين لـ الفسيخ: ربنا ما يقطعلكوا عادة بس محدش يتقِّل.. فيديو

هل يتناول مريض الضغط والقلب الفسيخ والرنجة.. طب القاهرة تجيب

ضبط 63 طن فسيخ ورنجة غير صالحة قبل بيعها في شم النسيم

شم النسيم .. 5 نجوم من أشهر زبائن محلات الفسيخ والرنجة

ترشيحاتنا

في هذا الصباح.. 3 بلدان تقرر تخفيف إجراءات الحظر بعد تراجع إصابات كورونا

وزيرة التضامن: تجهيز مقر اليونسكو بمحافظة المنوفية كعزل صحي

مصدر مجهول.. كورونا يقتحم مصانع العاشر ورئيس اتحاد العمال يكشف مفاجأة.. فيديو

مسرحيات وأفلام.. خريطة سهرة شم النسيم على التليفزيون المصري

خطوة واحدة لحسم ضمه .. درع الزمالك على رادار الأهلي

وفاة أحد أبطال الصفوف الأمامية المسعف سيد عمران دشتي في الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف في باريس.. مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة .. شاهد

لتهدئة القولون بعد تناول الفسيخ.. احرص على تناول مشروب البابونج والمرمرية والينسون

على طريقة الشيف أحمد عادل.. أطباق مبتكرة لتقديم الفسيخ في شم النسيم