هابى شم نسيم.. أوس أوس يهنئ متابعيه

نشر الفنان محمد أسامة «أوس أوس» صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها على بوستر معايدة لمتابعيه، يهنئهم بمناسبة عيد شم النسيم، وعلق قائلًا: «هابى شم نسيم».





يذكر أن أحدث أعمال محمد أسامة «أوس أوس»، مسلسل «اتنين في الصندوق» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.





اتنين في الصندوق مسلسل تليفزيوني مصري كوميدي من إنتاج سنة 2020، إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.



